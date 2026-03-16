Beiersdorf Aktie
|77,34EUR
|-1,14EUR
|-1,45%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Jahresbilanz der Hamburger an. Der Margenausblick bleibe optimistischer als die Umsatzziele. Möglicherweise sei dies aber zu optimistisch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77,40 €
|
Abst. Kursziel*:
13,70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,78%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:27
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
