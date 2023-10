NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Aktie sei sein "Top Pick" für einen Superzyklus im Ölsektor, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass Eni angesichts seiner Präferenz für Öl über Gas eine attraktiv bewertete Anlagemöglichkeit ist. Für Anleger, die nach Anlagepaaren suchen, biete sich Eni als Long-Position an gegenüber der mit "Underweight"-bewerteten Equinor-Aktie./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 22:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.