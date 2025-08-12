Eni Aktie
|14,88EUR
|0,09EUR
|0,62%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten. Bei Eni betonte der Experte unter anderem die attraktive Bewertung der Aktien auf Basis der im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohen Free-Cashflow-Rendite./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,81 €
|
Abst. Kursziel*:
8,01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
