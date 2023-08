HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik nach einer Investorenveranstaltung mit Finanzchefin Maile Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Nachfrage in den Endmärkten des Chemiekonzerns habe sich weitgehend auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Lagerbestandsabbau entlang der Wertschöpfungskette scheine ein Ende gefunden zu haben. Die erhoffte Nachfragebelebung lasse aber noch auf sich warten./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2023 / 05:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.