NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Prognose des Duft- und Aromastoffherstellers für die Kosteninflation sei günstiger ausgefallen als befürchtet und spreche daher für womöglich steigende Schätzungen für das Gesamtjahr./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:20 / BST



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