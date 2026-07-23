FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um fast ein Viertel übertroffen, schrieb Angelina Glazova in einer Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose des Schmierstoffherstellers für diese Kennziffer im Gesamtjahr deute allerdings fünf Prozent niedrigere Marktschätzungen an./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
49,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
40,12 €
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Abst. Kursziel*:
22,13%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
40,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
22,19%
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Analyst Name::
Angelina Glazova
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KGV*:
-
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