TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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23.07.2026 11:50:36

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers habe sich verbessert, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Nach wie vor strebe das Unternehmen ein stärkeres zweites Halbjahr an gegenüber dem ersten. Das dritte Quartal dürfte schwächer ausfallen, gefolgt von einem starken Schlussquartal./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
37,14 € 		Abst. Kursziel*:
-19,22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
40,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25,82%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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