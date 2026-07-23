TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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23.07.2026 12:11:44

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin merkte in einer Analyse vom Donnerstag an, dass die Konsensschätzungen bereits über dem Mittelwert des neuen, vom Unternehmen ans obere Ende der Zielspannen eingegrenzten Ausblicks lägen./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
37,14 € 		Abst. Kursziel*:
-3,07%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
40,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,29%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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