TRATON Aktie
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|11,73%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 30 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den aufgehellten Ausblick der Volkswagen-Lkw-Tochter habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
35,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
40,26 €
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Abst. Kursziel*:
-13,07%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
40,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,75%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-
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