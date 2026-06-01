AstraZeneca Aktie
|158,05EUR
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Studuendaten von Anselamimab und Puxi-Sam seien leicht positiv, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Präsentationen auf der ASCO-Krebstagung. Auf den Aktienkurs dürften sie allerdings kaum Einfluss haben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
160,00 £
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
159,30 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
137,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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