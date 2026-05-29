GSK Aktie
|21,92EUR
|-0,35EUR
|-1,57%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
29.05.2026 11:21:57
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Die auf der Hepatologen-Konferenz präsentierten Daten zum Hepatitis-Mittel Bepirovirsen erschienen beeindruckend, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,01 £
|
Abst. Kursziel*:
2,02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,84%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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