Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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01.06.2026 12:07:33

Siltronic Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche ziemlich optimistisch. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei Siltronic sei die Auftragslage momentan asymmetrisch - stark im KI-Segment und eher mau in anderen Bereichen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
100,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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