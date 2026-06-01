NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten von Varegacestat hätten zwar auf eine bessere Effizienz als bei Mercks Ogsiveo hingedeutet, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Dies sei allerdings wohl auf eine einfacher zu behandelnde Patientengruppe zurückzuführen, was den Konkurrenzdruck etwas relativiere./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:11 / BST



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