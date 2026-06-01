Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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01.06.2026 07:07:50

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten von Varegacestat hätten zwar auf eine bessere Effizienz als bei Mercks Ogsiveo hingedeutet, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Dies sei allerdings wohl auf eine einfacher zu behandelnde Patientengruppe zurückzuführen, was den Konkurrenzdruck etwas relativiere./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129,75 € 		Abst. Kursziel*:
15,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
130,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,21%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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