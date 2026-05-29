CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 73 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das starke erste Quartal lässt den bestätigten Ausblick konservativ erscheinen", schrieb Karsten Oblinger am Freitag nach dem Zwischenbericht des Ticketvermarkters und Veranstalters. Der Experte geht nun davon aus, dass die Ziele nach den Halbjahreszahlen aufgestockt werden./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
61,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
62,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
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KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
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Analysen zu CTS Eventim
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