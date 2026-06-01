GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten von Tecvayli von Johnson & Johnson zeigten eine echte Konkurrenz für Blenrep von GSK in der Zweitlinientherapie des Multiplen Myeloms, schrieb Zain Ebrahim am Montag anlässlich der ASCO-Krebstagung. Auch für Velzatinib dürfte es schwer werden, die erhofften Spitzenumsätze zu erreichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18,82 £
|
Abst. Kursziel*:
-9,65%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,41%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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