GSK Aktie

21,63EUR -0,07EUR -0,32%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 07:13:04

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten von Tecvayli von Johnson & Johnson zeigten eine echte Konkurrenz für Blenrep von GSK in der Zweitlinientherapie des Multiplen Myeloms, schrieb Zain Ebrahim am Montag anlässlich der ASCO-Krebstagung. Auch für Velzatinib dürfte es schwer werden, die erhofften Spitzenumsätze zu erreichen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18,82 £ 		Abst. Kursziel*:
-9,65%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,41%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten