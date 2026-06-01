NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten von Tecvayli von Johnson & Johnson zeigten eine echte Konkurrenz für Blenrep von GSK in der Zweitlinientherapie des Multiplen Myeloms, schrieb Zain Ebrahim am Montag anlässlich der ASCO-Krebstagung. Auch für Velzatinib dürfte es schwer werden, die erhofften Spitzenumsätze zu erreichen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST





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