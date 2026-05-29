Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall sieht den Lkw-Bauer in einem starken Umfeld gut aufgestellt, wie er am Freitag schrieb. Die Kunden hätten angesichts hoher Frachtraten genug Geld, um ihre alterndenden Flotten zu ersetzen. Seiner bisherigen Skepsis für die USA stünden steigende Einkaufsmanagerindizes entgegen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,57 €
|
Abst. Kursziel*:
26,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,60%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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