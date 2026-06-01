CTS Eventim Aktie

60,65EUR -1,30EUR -2,10%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 09:55:59

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Eventveranstalter habe mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,55 € 		Abst. Kursziel*:
55,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,29%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

mehr Nachrichten