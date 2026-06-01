CTS Eventim Aktie
|60,65EUR
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|-2,10%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Eventveranstalter habe mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,55 €
|
Abst. Kursziel*:
55,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,29%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
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KGV*:
-
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