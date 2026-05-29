National Grid Aktie
|14,09EUR
|0,07EUR
|0,46%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1400 auf 1375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler passte sein Bewertungsmodell für den britischen Versorger an dessen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Das leicht gesenkte Kursziel basiere auf seiner Annahme einer höheren Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
14,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.05.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.05.26
|Minuszeichen in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
28.05.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|15:26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|15:26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|15:26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,09
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:36
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:14
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:21
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:19
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10:54
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:53
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:52
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|10:49
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|10:23
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|08:17
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|28.05.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|28.05.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|28.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)