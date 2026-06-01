Inditex Aktie
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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
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Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
62,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
53,72 €
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Abst. Kursziel*:
15,41%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
53,22 €
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Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
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Analyst Name::
Richard Chamberlain
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KGV*:
-