GSK Aktie
|21,73EUR
|-0,54EUR
|-2,42%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Analyse aktueller Marktdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit Blick auf Trends bei den wichtigsten Biologika- und Praxisprodukten des britischen Pharmakonzerns habe sich das Wachstum des Immuntherapeutikums Jemperli verlangsamt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Umsatz mit dem Krebsmedikament Blenrep sei zwar höher als zum Zeitpunkt des Markteintritts, aber weiterhin unterdurchschnittlich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18,90 £
|
Abst. Kursziel*:
-10,03%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,65%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.05.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
25.05.26