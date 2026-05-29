GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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29.05.2026 16:41:59

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Analyse aktueller Marktdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit Blick auf Trends bei den wichtigsten Biologika- und Praxisprodukten des britischen Pharmakonzerns habe sich das Wachstum des Immuntherapeutikums Jemperli verlangsamt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Umsatz mit dem Krebsmedikament Blenrep sei zwar höher als zum Zeitpunkt des Markteintritts, aber weiterhin unterdurchschnittlich./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18,90 £ 		Abst. Kursziel*:
-10,03%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18,82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,65%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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