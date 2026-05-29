FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef habe sich im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference" recht zuversichtlich hinsichtlich der Nachfrage geäußert, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Geschäft habe im März angezogen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET



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