HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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01.06.2026 11:24:31

HENSOLDT Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Es habe sich bestätigt wie konservativ die bisherigen Annahmen gewesen seien, schrieb Ben Brown am Montag nach der Aufstockung des Cashflow-Ziels für das Gesamtjahr. Für überraschend hält er sie nicht. Damit werde nun der Kaufpreis für Nedinsco komplett aufgefangen./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,82 € 		Abst. Kursziel*:
6,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,16%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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