NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Infineon sehe sich in der Führungsrolle bei Spannungsreglermodulen (VRM) für KI-Rechenzentren mit starker Präsenz in allen Grafikprozessoren und ASIC-Mikrochips./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET



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