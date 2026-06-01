Infineon Aktie
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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Infineon sehe sich in der Führungsrolle bei Spannungsreglermodulen (VRM) für KI-Rechenzentren mit starker Präsenz in allen Grafikprozessoren und ASIC-Mikrochips./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
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Unternehmen:
Infineon AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
81,10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
82,54 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Janardan Menon
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KGV*:
-
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