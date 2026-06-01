RELX Aktie
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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Christophe Cherblanc adressierte in einer am Montag vorliegenden Studie Befürchtungen der Anleger rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Geschäftsmodell des britischen Fachverlages und Datenbankanbieters. Um beurteilen zu können, ob und wann es zu erheblichen Umbrüchen in der Branche kommt, werde eine bessere Einschätzung der effektiven Gesamtkosten von KI ein entscheidender Faktor sein. Angesichts der jeweiligen Zielmärkte dürfte sich diesbezüglich die Klarheit bei Relx schneller einstellen als bei dem Wettbewerber Wolters Kluwer./la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 05:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,50 £
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
29,18 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
25,11 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Christophe Cherblanc
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KGV*:
-
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