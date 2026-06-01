K+S Aktie

14,74EUR 0,02EUR 0,14%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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01.06.2026 10:25:56

K+S Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Derzeit scheine die Nachfrage nach Kalidünger hoch zu sein, da die Lagerbestände in etlichen Regionen wohl niedrig seien, schrieb Tristan Lamotte in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine Reihe von Investorenveranstaltungen mit Konzernchef Christian Meyer sowie der investor-Relations-Leiterin Julia Bock im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14,67 € 		Abst. Kursziel*:
-28,43%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
14,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,77%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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