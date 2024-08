NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 411 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anders als andere Auto- und Luxusgüterhersteller habe der Luxussportwagenbauer im bisherigen Jahresverlauf bewiesen, dass er keine schwächelnden Produkte im Portfolio habe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu komme die nur geringe Abhängigkeit von China./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 10:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.