flatexDEGIRO Aktie
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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
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Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
47,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
35,26 €
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Abst. Kursziel*:
33,30%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
37,34 €
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Abst. Kursziel aktuell:
25,87%
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Analyst Name::
Oliver Carruthers
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KGV*:
-