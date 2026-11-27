K+S Aktie
|12,29EUR
|-0,03EUR
|-0,24%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 13,00 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Wert der K+S-Aktie als Option auf höhere Kalipreise und auf höhere Preise für Agrarrohstoffe sei in den vergangenen Monaten gesunken, das Übernahmepotenzial sei ohnehin gering, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 18:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10,80 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
12,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,62%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,12%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|12,46
|1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.11.26
|AIXTRON Buy
|MPCM
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|26.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|26.11.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|26.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG