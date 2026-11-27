PUMA Aktie
|23,19EUR
|-0,19EUR
|-0,81%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 26 auf 21 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. 2027 dürfte das Wachstum in der Sportartikelbranche moderater werden und der Kampf um Marktanteile intensiver, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag im großen Ausblick mit der Luxusbranche zusammen. Das Konsumumfeld bleibe volatil und fragil, die Berechenbarkeit schlecht. Die Experten bleiben daher selektiv und setzen auf mehrjährige Wachstumstreiber. Turnaroundstorys sehen sie eher skeptisch. Adidas wurde auf "Neutral" gesenkt, sodass On als einzige Empfehlung im Sportartikelbereich übrigbleibt. /ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
23,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,44%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10:51
|AKTIEN IM FOKUS: Skepsis von JPMorgan für 2027 belastet Adidas und Puma (dpa-AFX)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Puma SE auf 'Underweight' - Ziel 21 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.26
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.11.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|23,29
|-0,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.