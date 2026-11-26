HUGO BOSS Aktie
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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 38,90 auf 38,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dem Modekonzern stehe ein weiteres schwieriges Jahr bevor, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Er rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 2 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,21 €
|
Abst. Kursziel*:
6,60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,07%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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