SAFRAN Aktie
|302,30EUR
|4,70EUR
|1,58%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft im zivilen Luftfahrtsektor seien weiterhin durch die Spannungen im Nahen Osten getrübt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Bei den Triebwerksflugstunden habe sich das bereinigte Wachstum von Rolls-Royce im Oktober zum Vormonat beschleunigt und habe damit vor denen der Mitbewerber Safran und MTU gelegen. Die Rolls-Royce-Aktie bleibt seine Top-Empfehlung im Bereich der zivilen Luftfahrt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
300,30 €
|
Abst. Kursziel*:
13,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
302,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,47%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|299,00
|0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.11.26
|AIXTRON Buy
|MPCM
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|26.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|26.11.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|26.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG