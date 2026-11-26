Siltronic Aktie
|48,62EUR
|0,02EUR
|0,04%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung der Halbleiterwafer-Nachfrage weite sich aus und der Hersteller rechne mit höheren Preisen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Das Management habe aber betont, dass anders als 2022 die Kunden nicht bereit sein dürften, deutlich mehr zu bezahlen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,38 €
|
Abst. Kursziel*:
168,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
167,38%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
10:00
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:00
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
25.11.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
25.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.11.26
|TecDAX aktuell: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|48,62
|0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)