Hannover Rück Aktie
|296,40EUR
|1,20EUR
|0,41%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
26.11.2026 12:38:56
Hannover Rück Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 271 auf 279 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2027 lägen nahe am Konsens, schrieb Ivan Bokhmat am Mittwoch. Bei der Eigenkapitalrendite sieht er kaum nach Luft nach oben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
279,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
295,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,55%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
296,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.11.26
|Hannover Rück-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet (finanzen.at)
|
25.11.26
|Hannover Rück-Aktie im Minus: Ambitionierte Prognose für das Jahr 2027 (finanzen.at)
|
25.11.26
|Hannover Rück-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein (finanzen.at)
|
25.11.26
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
25.11.26
|Hannover Rück-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein (finanzen.at)
|
25.11.26
|EQS-News: Hannover Rück erwartet für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. EUR und will Gewinn im Strategiezyklus 2027–2029 weiter kontinuierlich steigern (EQS Group)
Analysen zu Hannover Rück
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|296,40
|0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)