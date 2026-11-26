Alstom Aktie
|8,68EUR
|0,33EUR
|4,00%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom nach einer Analystenveranstaltung in London mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Neutral" belassen. Hier habe sich der Schienenfahrzeughersteller ausführlicher zur jüngsten Gewinn- und Casjflow-Warnung und den Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr geäußert, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Das Management habe betont, dass die für die Warnung verantwortlichen Probleme mit Regionalzügen der Plattform Coradia Max in Deutschland auf diese beschränkt seien und die anderen Geschäftsbereiche gut liefen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,50 €
|
Abst. Kursziel*:
64,63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,25%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|8,64
|3,52%
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|12:55
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)