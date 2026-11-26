KSB Aktie
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WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für KSB anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforums mit einem Kursziel von 990 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Pumpenherstellers rechne mit einem sehr starken vierten Quartal, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Mittel- bis langfristige Wachstumsmotoren seien die Geschäfte mit Kernkraftwerken und Rechenzentren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
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Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
990,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
795,00 €
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Abst. Kursziel*:
24,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
797,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,22%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
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