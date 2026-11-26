Sartorius Stedim Biotech Aktie
|220,00EUR
|-1,40EUR
|-0,63%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley ließ seine Schätzungen für das Biotechunternehmen am Donnerstag unangetastet, passte allerdings seine Bewertung an die jüngsten Trends an./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
219,40 €
|
Abst. Kursziel*:
20,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
220,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
|
21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|220,00
|-0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)