PUMA Aktie
|26,75EUR
|0,33EUR
|1,25%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Erneuerung des Führungsteams, des Geschäftsmodells, der Bilanz sowie der Kostenbasis seien mittlerweile weitgehend abgeschlossen, schrieb Nick Anderson in einer Studie am Montag. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder dem Wachstum des Herstellers von Sportbekleidung zu, sowie dem Potenzial der Marke./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,00 €
|
Abst. Kursziel*:
48,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,53%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
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30.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Puma auf 26 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
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30.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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30.10.26
|PUMA-Aktie zündet Kursrakete: Sportartikelhersteller grenzt erwarteten EBIT-Verlust für 2026 ein (Dow Jones)
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30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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30.10.26
|Puma erarbeitet mit Anta stärker DTC-lastiges Geschäftsmodell in China (Dow Jones)
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30.10.26
|ROUNDUP: Puma sieht trotz anhaltendem Umsatzminus Fortschritte - Aktie gefragt (dpa-AFX)
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30.10.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|26,97
|2,08%
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|Bernstein Research
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.