Ströer Aktie
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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Außenwerbung habe sich als der widerstandsfähigste Markt für Massenwerbung erwiesen in zwei Jahrzehnten digitaler Fortentwicklung, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Digitale Außenwerbung wachse weitaus stärker als die klassische und dürfte den gut positionierten Werbespezialisten Auftrieb geben./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
38,24 €
|
Abst. Kursziel*:
1,99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
38,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,31%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
30.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
22.10.26
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
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|28.09.26
|Ströer Buy
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|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|02.10.26
|Ströer Sell
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|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Ströer Market-Perform
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|Bernstein Research
|09:18
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|08:49
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|06:26
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|30.10.26
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|30.10.26
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|30.10.26
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