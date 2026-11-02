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02.11.2026 09:44:07

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich präzise mit den Konsensschätzungen, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Die leicht rückläufigen Nicht-Treibstoffkosten des Billigfliegers hätten die höheren Kerosinkosten nicht ausgleichen können./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22,92 € 		Abst. Kursziel*:
30,89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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