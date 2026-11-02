Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnet mit einem soliden Jahresviertel des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers, wie sie in ihrem Ausblick am Montag schrieb. Profitiert habe Rheinmetall voraussichtlich vom Waffen- und Munitionsgeschäft. Anleger sollten einen Blick auf Aussagen zum avisierten Auftragsbestand haben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 036,80 €
|
Abst. Kursziel*:
30,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 041,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,68%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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