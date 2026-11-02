AstraZeneca Aktie
|165,60EUR
|-1,20EUR
|-0,72%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Astrazeneca von 14500 auf 15250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trung Huynh attestierte den Briten in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Zwischenberichts eine solide Entwicklung. Das vorgezogene Timing wichtiger Daten der AVANZAR-Lungenkrebsstudie auf das erste Quartal 2027 beseitige einen Unsicherheitsfaktor./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
152,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
166,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
138,66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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30.10.26
|AstraZeneca-Aktie gewinnt: Pharmariese legt kräftiger zu als prognostiziert (dpa-AFX)
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30.10.26
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|AstraZeneca Buy
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|30.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|166,30
|-0,30%
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|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Rheinmetall Buy
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|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
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