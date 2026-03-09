GEA Aktie

60,25EUR -0,70EUR -1,15%
GEA

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

09.03.2026 11:28:34

GEA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Anlagenbauers auf 2026 sei weitgehend wie erwartet und signalisiere eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb Stefan Augustin am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Hold
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60,20 € 		Abst. Kursziel*:
-0,33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
60,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,41%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

