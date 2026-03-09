GEA Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Anlagenbauers auf 2026 sei weitgehend wie erwartet und signalisiere eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb Stefan Augustin am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
