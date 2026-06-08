Infineon Aktie

78,69EUR 4,27EUR 5,74%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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08.06.2026 15:24:19

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
79,03 € 		Abst. Kursziel*:
-6,36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
78,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,96%
Analyst Name::
Mark Newman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:24 Infineon Outperform Bernstein Research
05.06.26 Infineon Hold Warburg Research
02.06.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 78,28 5,19% Infineon AG

Aktuelle Aktienanalysen

15:24 Infineon Outperform Bernstein Research
15:23 NVIDIA Outperform Bernstein Research
12:36 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12:35 DEUTZ Buy Warburg Research
12:33 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:30 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:29 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:17 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 Inditex Buy UBS AG
12:05 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:04 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
12:04 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 National Grid Hold Deutsche Bank AG
12:03 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:02 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:08 Fabasoft kaufen Warburg Research
08:49 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:09 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:47 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:46 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
07:25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
07:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:22 Porsche vz. Buy UBS AG
07:21 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Brenntag Verkaufen DZ BANK
05.06.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
05.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Oracle Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 Bayer Buy UBS AG
05.06.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
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