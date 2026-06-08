Infineon Aktie
|78,69EUR
|4,27EUR
|5,74%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
79,03 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
78,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,96%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:59
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
14:30
|EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Verkauf (EQS Group)
|
14:30
|EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, sell (EQS Group)
|
12:27
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|15:24
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Infineon Buy
|Citigroup Corp.
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|78,28
|5,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:24
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:33
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:29
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Inditex Buy
|UBS AG
|12:05
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|12:03
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08:49
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07:21
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|05.06.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets