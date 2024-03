NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Gespräche mit dem Vorstandsmitglied Sven Althoff hätten ihn in seiner Einschätzung bestärkt, dass die Preise und Geschäftsbedingungen für den Rückversicherungsmarkt im kommenden Jahr robust bleiben sollten, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hannover Rück zähle weiter zu seinen bevorzugten Branchenaktien./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 17:13 / GMT





