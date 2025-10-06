Hannover Rück Aktie

262,60EUR 6,60EUR 2,58%
Hannover Rück

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

06.10.2025 08:14:32

Hannover Rück Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Dass der Rückversicherer die reguläre Ausschüttungsquote angehoben habe und dafür keine regelmäßigen Sonderdividenden mehr zahlen wolle, dürfte die Konsensschätzung für 2025 um 11 Prozent steigen lassen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite steige dadurch über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau von Swiss Re./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
256,40 € 		Abst. Kursziel*:
15,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
262,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

