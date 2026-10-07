HELLA Aktie
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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal des Autozulieferers mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Marge dürfte allerdings unterhalb der Prognosespanne für das Gesamtgeschäftsjahr liegen. Er gehe zwar nicht davon aus, dass das Management des Lichttechnikspezialisten am 30. Oktober die Ziele anpassen werde, doch dürfte auf das untere Ende der Margenziele verwiesen werden./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69,90 €
|
Abst. Kursziel*:
0,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,00
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
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|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
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|Autozulieferer Hella findet neuen Finanzchef (dpa-AFX)
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24.09.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.09.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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10.09.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.09.26
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