NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 680 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Fokus der Zahlenvorlage für das dritte Quartal bei den Banken von HSBC und Standard Chartered dürften die Nettozinserträge und die Aussichten auf die Vermögenswerte stehen, wobei der Markt für Gewerbeimmobilien in China wohl unter erneutem Druck sei, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. HSBC dürfte zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von zwei Milliarden Dollar ankündigen, glaubt der Experte./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 16:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 16:37 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.