HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hugo Boss nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Resultate hätten zwar unter dem Strich enttäuscht und einen Kursrutsch ausgelöst, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte sich die Profitabilität weiter verbessern. Einstiger Gegenwind etwa von Seiten der Wechselkurse oder der Input- beziehungsweise Frachtkosten könnte sich in Rüchenwind verwandeln. Dabei dürfte der Modekonzern von seiner diversifizierten Beschaffungsstruktur profitieren. Die Aktien würden sogar trotz seiner konservativen Schätzungen mit einem deutlichen Abschlag zu den Papieren der Wettbewerber gehandelt./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 08:16 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.