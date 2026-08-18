HUGO BOSS Aktie
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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss anlässlich der auf 48 Prozent aufgestockten Beteiligung durch die Frasers Group von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Frasers Group gewinne stetig mehr Kontrolle über den Modekonzern, zahle für die schleichende Übernahme aber nur einen "Sparpreis" schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Free-Cashflow-Schätzungen für Hugo Boss./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Halten
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
37,99 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
38,02 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
-
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