pbb Aktie
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WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
01.09.2026 10:20:14
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,8 auf 3,7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäfts bleibe recht schwach, schrieb Miriam Killian in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,34 €
|
Abst. Kursziel*:
10,84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,71%
|
Analyst Name::
Miriam Killian
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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